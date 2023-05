Foto: Wikipedia

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparegut a les 12 del migdia per reclamar la unitat municipal de l'espai independentista que lluiti contra l'auge de la dreta i l'extrema dreta que ha entrat amb força a Catalunya. Per això, ha anunciat negociacions amb totes les formacions independentistes als diferents municipis per formar un "front democràtic".

Aquesta declaració arriba d'acord amb els mals resultats de la formació republicana a les Eleccions Municipals, amb derrotes a moltes ciutats importants. Al Baix Llobregat, ERC de Catalunya només ha aconseguit ser el partit més votat a Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires a la resta de municipis a aguantat en escons però no en vots.

