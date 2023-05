Una vista del pantà de Siurana. Foto: Europa Press

La Generalitat ha avaluat aquest dimarts 30 de maig la situació de la sequera a Catalunya, després d'una nova reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera (integrada pels departaments de Vicepresidència, Acció Climàtica, Interior, Empresa i Treball i Salut), en la qual s’ha proposat que la unitat del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), que actualment està en la situació de prealerta, passi a l’escenari d’alerta. Aquesta mesura, no obstant, entrarà en vigor quan es publiqui la resolució del director de l’ACA en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), prevista per a la setmana que ve.

S’adopta aquesta decisió arran del descens de reserves de l’embassament de Mequinensa, que és l’indicador que fixa el Pla de Sequera corresponent a la part catalana de l’Ebre (elaborat per la CHE) i, com a mesura preventiva, s’ha decidit que el sistema del CAT entri en l’escenari d’alerta. Tot i això, les demandes per als propers mesos estan garantides per als municipis que estan connectats a la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT). La resta d’unitats continuen sense canvis.

L’escenari d’alerta suposa un pas la reducció d’aigua en alguns usos, com reduir un 25% de l’aigua per a usos agrícoles, la reducció del 5% per a usos industrials, la reducció de l’aigua per a usos lúdics (5% en usos assimilables i 30% en reg), així com les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d'ompliment de fons ornamentals, la neteja de carrers, la limitació en l'ompliment de piscines, entre d’altres. També hi ha una reducció de la dotació d’aigua mitjana per habitant i dia, que passa a ser de 250 litres per habitant i dia.

Així, 51 municipis de 7 comarques tarragonines passen a estar en alerta, quan fins ara la situació era de prealerta. Amb aquest canvi, de les 18 zones en les quals està dividit el territori de les conques internes, tres unitats estan en situació de normalitat, una en prealerta, tres en alerta i onze en excepcionalitat. D’aquesta manera, 495 municipis segueixen en l’estat d’excepcionalitat, 90 en alerta, 2 en prealerta i 43 en normalitat.

Tot i que les darreres pluges han permès, principalment, estabilitzar els volums, des del Govern s’ha reiterat que la situació continua sent molt greu i que encara es constata que els consums globals són més elevats de l’habitual. Tot i que hi hagi un lleuger increment de reserves, si no es redueix el consum, l’entrada en emergència es podria produir igualment a finals de l’estiu i principis de la tardor, ja que el Pla de Sequera fa unes previsions a partir d’uns consums mitjans que estan per sota de l’aigua que s’està utilitzant en l’actualitat.