Maverick / ONCE

La Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya, sota el lema ‘Amb tu transformem vides’, tindrà lloc del 29 de maig al 3 de juny i es realitzaran activitats als 18 centres i agències que l'ONCE té a Catalunya. I culminarà amb la celebració del Dia de la Gran Família de l’ONCE a Port Aventura, el proper dissabte 3 de juny.

“Compartim amb la societat catalana el nostre espai, la casa de la Il·lusió de l’ONCE de cada ciutat, per visibilitzar el dia a dia de les persones cegues i amb discapacitat visual greu. I agraïm a la ciutadania la solidaritat per fer-nos costat amb la nostra loteria social, responsable i segura, que ens permet donar serveis socials personalitzats a més de 10.000 afiliats i afiliades de tot Catalunya. Us convidem a visitar-nos i sumar esforços per fer una societat més inclusiva, igualitària i humana” apunta Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya.

Les activitats de la Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya tenen una finalitat múltiple: donar a conèixer la feina que diàriament es realitza a l'ONCE; mostrar les capacitats dels afiliats i afiliades i sensibilitzar la ciutadania donant-li l’opció de posar-se en la pell d’una persona cega.

SETMANA DEL GRUP SOCIAL ONCE A CATALUNYA

Els 18 centres i agències que l'ONCE té a Catalunya (Barcelona, Badalona, El Prat de Llobregat, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Molins de Rei, Sabadell, Terrassa, Vic, Vilanova i La Geltrú, Girona, Blanes, Figueres, Lleida, Reus i Tarragona) acolliran del 20 de maig al 3 de juny de 2023 el programa d'activitats de la Setmana de l'ONCE Catalunya, que culminarà amb la celebració del Dia de la Gran Família de l'ONCE a Port Aventura, dissabte 3 de juny.

MATARÓ 31.05.23 a les 12.00 h

Cuinar a cegues amb Carme Ruscalleda

La xef Carme Ruscalleda prepararà un esmorzar a les fosques amb l’ajuda d’un tècnic de rehabilitació de l’ONCE, qui li donarà consells per dur a terme la manipulació dels aliments i per ubicar correctament els gots, plats i coberts a taula.

BADALONA 01.06.23 a les 17.00 h

Els jugadors de La Penya Guillem Vives i Pep Busquets encistellen a cegues

Els jugadors de La Penya Guillem Vives i Pep Busquets, amb els ull tapats amb un antifaç i amb bastó, es desplaçaran des de l’Agència de l’ONCE a Badalona fins a la pista de basket ubicada a la Plaça dels Països Catalans (Pep Ventura), on provaran d’encistellar tirs lliures i passar-se la pilota de picarols, amb ulleres de simulació. En acabar, gaudiran d’un berenar a les fosques, tot acceptant el repte de posar-se a la pell d’una persona cega, s’hauran de servir un got d’aigua, sucre en una tassa...sense veure.

TERRASSA 02.06.23 a les 10.00 h

Membres del grup Doctor Prats ballen zumba a cegues

Els músics, amb antifaç, compartiran ball amb les persones cegues participants al taller de zumba que organitza l’ONCE a Terrassa (inclosa una de les seves cançons més populars, ‘A poc a poc’). També faran un recorregut a cegues amb bastó per l’interior i exterior de l’agència, per tal de conèixer com són els desplaçaments d’una persona cega.

TARRAGONA 31.05.23 a les 12.00 h

‘Túnel dels sentits’

Els jugadors del Nàstic Pol Domingo i Pedro Del Campo es posen a la pell d'una persona cega amb l'experiència sensorial 'Túnel dels sentits', un recorregut a les fosques a la seu de l'ONCE a Tarragona. Els jugadors, amb els ulls tapats amb un antifaç, passaran per quatre espais sense veure-hi: l’espai tàctil, on interactuaran amb diferents elements per mirar d'endevinar-los sense llum; l'espai de l'olfacte, on hauran d'aguditzar el seu nas per esbrinar els aromes; l'espai de l'oïda, que posa a prova la seva orella per mirar de reconèixer què és cada soroll; i, finalment, l'espai del gust, on tastaran, a cegues, diferents sabors.

REUS 01.06.23 a les 18.00 h

L’equip d’Hoquei del Reus Deportiu es posa a la pell d’una persona cega

Els jugadors de l’equip d’Hoquei del Reus Deportiu canvien l’estic pel bastó i, amb els ulls tapats amb antifaç, viuran en primera persona com es mou una persona cega. A més, faran tasques domèstiques ‘a les fosques’: preparar un berenat, doblegar roba, cordar-se les bambes...

MANRESA 01.06.23 a les 16.00 h

Sor Lucia Caram es posa a la pell d’una persona cega

Sor Lucia Caram experimentarà en primera persona com es desplaça una persona cega, tot caminant amb els ulls tapats amb antifaç i amb l’ajuda del bastó blanc. Farà el recorregut des del Banc d’Aliments fins a una cafeteria, on prendrà un berenar a les fosques.

VILANOVA I LA GELTRÚ 30.05.23 a les 13.30 h

L’actor Toni Albà camina amb bastó i dina a cegues

Albà, amb bastó i antifaç, es desplaçarà per la Rambla Principal de Vilanova i La Geltrú per experimentar, en primera persona, com és moure’s sense veure-hi. Anirà fins un restaurant situat al Passeig Marítim, on menjarà ‘a cegues’, aprenent a localitzar el menjar al plat i a beure sense ‘veure’.