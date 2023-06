Una persona sense llar a Badalona. Foto: Ai. de Badalona

Encara que no sigui l'únic, un bon termòmetre per comprovar el nivell de pobresa que hi ha a alguns municipis és el recompte de persones que dormen al carrer que duen a terme diferents entitats. En el cas de Barcelona, ho fa anualment Arrels Fundació (habitualment, al mes de juny), mentre que aquesta setmana aquesta acció s'ha dut a terme a dues de les grans ciutats de l'àrea metropolitana: l'Hospitalet de Llobregat i Badalona.

I el resultat obtingut és dur: l' agregat d'aquestes localitats és de 253 persones que dormen al carrer a les nits, una xifra que dobla la suma que es va obtenir el 2021, quan la segona ciutat més gran de Catalunya va fer el recompte per primera vegada vegada. En el cas de Badalona, en canvi, la Taula Sense Llar va fer aquest recompte per quarta ocasió.

Sanfeliu és el territori amb més casos (22), seguit del Centre (20), Santa Eulàlia i Pubilla Cases (19), Bellvitge (17), Sant Josep i Gornal (13), Gran Via Sud i Les Planes (10), Collblanc (9), la Florida (6) i la Torrassa (5).

Així, a la segona ciutat més important de Catalunya s'han comptat 163 casos, que són 71 més que les que es van trobar fa dos anys al primer recompte, organitzat conjuntament per les comunitats parroquials de la ciutat, Càritas Barcelona i la Fundació La Vinya .

La nit del 30 de maig també es va dur a terme el recompte a Badalona, que en aquest cas es va fer per quart any, la Taula Sense Llar va mobilitzar 170 voluntaris que van pentinar els carrers de la ciutat i van trobar 90 persones dormint a la via pública .

Voluntaris al moment del recompte. Foto: Ai. de Badalona

Són 58 homes, 6 dones i 26 que els voluntaris no van poder identificar.

Després d'aquesta acció la Taula apunta que aquest recompte (que tornaran a fer el 2025) "es consolida com una eina de sensibilització de la ciutadania, visibilització de la realitat social de les persones que dormen al carrer i també un instrument" per explicar el treball de lentitat.

FACTORS QUE EXPLIQUEN LA POBRESA

Entitats com Càritas i la Taula exigeixen tenir "dades qualitatives" que ajudin a explicar la realitat d'aquestes persones (i que insten les autoritats a prendre mesures) i apunten algunes de les causes i factors que expliquen aquest augment.

Les entitats assenyalen que "els condicionants personals" que aboquen a l'exclusió extrema que evidencia el fenomen de sense llar poden ser l'absència de treball, la pobresa econòmica, la manca d'habitatge, la pèrdua de relacions familiars i socials, condicionants de salut (inclosa la salut mental), les addiccions...

Per tot això, les entitats demanen disposar d'aquestes dades per "entendre i abordar millor" el fenomen del sensellarisme.