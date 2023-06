María del Mar Ortega, l'agent venedora responsable de la loteria social, ha estat qui ha portat la fortuna des del quiosc ubicat a la Rambla Principal. | @CatalunyaPress

En un cop de sort sense precedents, el 'Cuponazo' de l'ONCE ha repartit avui més de 10 milions d'euros a Vilanova i la Geltrú. La localitat ha estat premiada amb un premi més gran de 6 milions d'euros, a més de 109 premis més de 40.000 euros cadascun. En total, Catalunya ha rebut una pluja de 10.360.000 euros gràcies a aquest sorteig de l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) ( www.juegosonce.es ).

La responsable de portar la fortuna a Vilanova i la Geltrú és la Maria del Mar Ortega, una agent venedora de la loteria social que ha demostrat ser una autèntica experta en la matèria. Des del seu quiosc ubicat a la Rambla Principal, número 86, María del Mar ha escampat la sort entre els habitants de la localitat. Però no només hi ha deixat la seva empremta de bona fortuna, també ha repartit premis al Roxy Café, situat al carrer del Col·legi, a prop de l'Ajuntament. Aquest establiment és part del seu canal físic complementari, on ella mateixa acudeix cada matí a esmorzar.

"Estic en un núvol, súper emocionat. El somni que tenia, donar un premi així, tan gran, ja ho he aconseguit. M'alegra molt que s'hagi repartit tant. Segur que ha tocat molta gent que ho necessita i que estarà molt feliç", declara somrient María del Mar, que, igual que els altres 2.400 venedors de l'ONCE a Catalunya, viu amb una discapacitat. "Sospito que ha tocat molts clients habituals que m'han acompanyat durant molt de temps", apunta Ortega, que fa 10 anys que ven il·lusions de l'ONCE, els últims cinc des del quiosc on va entregar el 'Cuponazo'.

L'Agència de l'ONCE a Vilanova i la Geltrú ofereix serveis personalitzats a 280 afiliats i compta amb 108 agents venedors dels productes de joc de l'Organització.

SETMANA DEL GRUP SOCIAL ONZE A CATALUNYA

Així culmina la setmana del Grup Social ONCE a Catalunya, on des del 26 de maig s'han dut a terme diverses activitats de conscienciació als 18 centres i agències que l'ONCE té a la regió. Entre elles es destaquen la participació del grup musical Doctor Prats, que van realitzar una classe de zumba a cegues a Terrassa, així com els jugadors de La Penya Guillem Vives i Pep Busquets, que van llançar tirs lliures amb antifaç a Badalona. A Vilanova i la Geltrú, l'actor Toni Albà es va posar a la pell d'una persona cega, caminant amb bastó i antifaç per la Rambla i sopant a les fosques en un restaurant.

Precisament aquest dissabte, 3 de juny, l'ONCE a Catalunya celebra la tradicional trobada per commemorar la 27a Diada de la Família del Grup Social ONCE a Catalunya. En aquesta ocasió, l'esdeveniment tindrà lloc a PortAventura i reunirà al voltant de 1.300 persones cegues i amb altres discapacitats, acompanyades dels seus familiars i amics de l'Organització, amb el lema "Amb tu transformem vides". La celebració comptarà amb la presència del director general de lONCE, Ángel Sánchez.

LA 'CUPONAZO'

El 'Cuponazo' de l'ONCE ofereix cada divendres, per tres euros, un premi de 6 milions d'euros a les cinc xifres i sèrie del número premiat. A més, es poden guanyar 134 premis de 40.000 euros a les cinc xifres del número premiat. I amb el nou model de “pels costats pots ser guanyador”, hi ha premis de 500 euros per a les quatre primeres i últimes xifres, 50 euros per a les tres primeres i últimes xifres, 6 euros per a les dues primeres i últimes xifres, i reintegraments de 3 euros per a la primera i darrera xifra.

Els cupons de l'ONCE es comercialitzen a través dels seus 19.000 agents venedors, 2.400 a Catalunya, que conformen la xarxa de vendes. Gràcies al Terminal Punt de Venda, el client pot triar a l'instant el número que més li agradi. A més, es poden adquirir a través de la pàgina web www.juegosonce.es i als establiments autoritzats.

Els cupons de l'ONCE formen part dels productes de loteria social, segura, responsable i solidària de l'Organització, que des del disseny fins a la comercialització implementa controls per neutralitzar consums descontrolats, prohibeix expressament la venda a menors d'edat o el consum a crèdit, entre altres mesures. L'Organització manté una responsabilitat amb la ciutadania promovent una política de joc responsable, amb els sistemes d'avaluació i de seguiment més exigents definits per l'Associació Mundial de Loteries i l'Associació Europea de Loteries i Apostes d'Estat.