Renfe va digitalitzar el procés d'adquisició de bitllets i va augmentar el personal d'atenció al client per garantir un flux òptim de viatgers. | @EP

Durant la celebració del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya , es van registrar més de 100.000 desplaçaments als serveis de Renfe Rodalies a la línia R2 nord amb parada a l'estació de Montmeló .

Renfe va reforçar la línia R2 nord de Rodalies de Catalunya amb 40.000 places addicionals durant els dies 2, 3 i 4 de juny , establint una programació especial que va assegurar una freqüència mitjana de trens cada 15 minuts a la connexió Montmeló - Barcelona durant les hores punta.

Per garantir un bon flux de viatgers a l'accés als serveis de Rodalies, Renfe va augmentar el personal d'atenció al client a l'estació de Montmeló i va digitalitzar el procés d'adquisició de bitllets per agilitzar-lo. Els passatgers podien adquirir els bitllets a través de l'app de Renfe Rodalies i accedir directament als accessos amb lectors de codi digital o dirigir-se a les màquines d'autoservei de Rodalies. La primera pantalla d'aquestes màquines va ser programada amb una opció específica del Circuit de Catalunya, simplement fent-hi clic per accedir al bitllet d'anada i tornada de Rodalies que els portaria a l'estació de Montmeló.

PRIMAVERA SOUND

A més, durant aquest cap de setmana, Barcelona també va acollir el Primavera Sound, on Renfe va col·laborar com a soci logístic. Milers de ciutadans de fora de la Ciutat Comtal es van acostar a aquest esdeveniment musical i van poder fer servir els serveis de trens com AVE, Avlo, Alvia, Euromed i Intercity, que connecten Barcelona amb diverses ciutats de la resta d'Espanya.