Festival Monocicle de Ribes / Diputació de Barcelona

El Castell de Ribes és el nou escenari del Festival de Música d'Autor/a Monocicle que, del 8 a l’11 de juny, programa una quinzena d’actuacions, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

El certamen porta per lema "Descobreix noves veus, viu la música!" i segueix apostant per la combinació de talents emergents amb artistes de trajectòria consolidada. D’aquests darrers destaquen les actuacions de Mishima, la nit de dissabte 10 de juny, o de Ramon Mirabet, a la cloenda de diumenge 11 de juny, amb un format d’entrevista musical. Just abans actuarà una de les promeses sorgida del festival, Martin Puig, guanyador del Premi del Públic de l’anterior edició. El concurs d’enguany es resoldrà dissabte 10 de juny amb l’actuació dels tres artistes finalistes.

Completen el cartell l’actuació de Magalí Datzira al concert inaugural i els concerts d’artistes de diversos estils com Filipin Yess, Dan Peralbo i el comboi, Fetus, Bandhana, Guineu, Sandra Montfort, Marta Knight i Delight.

Com és tradició, ben entrada la matinada serà el torn de les sessions de dj’s, aquest anys a càrrec dels locals 08810 i de Miqui Puig, mentre que la programació del MonoXics, adreçada als més petits, es reserva per a la jornada de dissabte 10 de juny, amb tallers i activitats gratuïtes, més els concerts de Zebrrass School Band i Les Feres Ferotges.