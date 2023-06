Foto: Generalitat

El delegat del Govern a Tarragona, Àngel Xifré, i la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, han comparegut aquest divendres a l’edifici CAT112 de Reus per explicar que dimarts vinent tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin a les vegueries de Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès dimarts 13 de juny entre les 11.00 h i 13.00 h rebran un missatge de prova del sistema d’alertes de Protecció Civil de la Generalitat.

Aquest enviament serà la repetició de la prova que es va realitzar el 12 d’abril. En aquella ocasió, una errada en l’eina d’enviament, desenvolupada i administrada per l’Estat, va provocar que els missatges no arribessin a la majoria de telèfons mòbils i per això es va decidir repetir-la aquest dimarts. La Generalitat va exigir llavors que es localitzés i solucionés el problema i el Ministeri de l’Interior va manifestar de forma ràpida que ho havia solucionat.

La directora general Cassany ha recordat que “tots els telèfons de les persones que es trobin a Tarragona, Terres de l’Ebre o Penedès en aquella franja horària rebran aquest missatge, per això ens hem coordinat també amb el Servei Català de Trànsit perquè els panells de les principals vies facin un recordatori i amb els operadors de transport per ferrocarril perquè informin els seus usuaris”. “És rellevant que tothom sàpiga que dimarts es farà la prova, que llegeixi el missatge quan el rebi i que tinguin en compte, tal com indicarà el propi missatge, que no cal trucar al 112, que és una prova”, ha afegit Cassany.

El delegat del Govern, Àngel Xifré, ha fet una crida a respondre l’enquesta per tal de poder avaluar el funcionament de la prova i poder alertar l’Estat de possibles problemàtiques que puguin sorgir. Com que l’eina de missatgeria desenvolupada per l’Estat no inclou cap sistema de verificació de la recepció del missatge, la Generalitat ha habilitat aquesta enquesta perquè els ciutadans informin de si han rebut o no el missatge, en quin idioma, de quina companyia són, etcètera. És una enquesta anònima que no recull cap dada personal. L’enllaç a l’enquesta és el següent: https://arcg.is/00vu9b0

El sistema d’enviaments massius a telèfons mòbils és molt útil, ja que permet una difusió massiva en un espai molt curt de temps. Es farà servir només en els casos d’emergència greu en què l’autoritat de protecció civil hagi determinat que cal donar instruccions a la població sobre accions que ha de dur a terme com pot ser el confinament davant d’un accident químic o unes inundacions o bé accions que ha d’evitar fer.

Fins ara, s’han dut a terme tres proves del sistema. La primera, el 28 de febrer a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, la segona, el 12 d’abril a les vegueries de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Penedès, que es repetirà dimarts degut a l’errada en l’enviament que va fer que molts telèfons no rebessin el missatge, i la tercera, el 27 d’abril a les vegueries de la Catalunya Central i Girona. La prova a la vegueria de Barcelona es realitzarà en un futur, en una data per determinar.

La prova de dimarts es realitza per donar a conèixer entre la ciutadania el sistema d’alertes de protecció civil a la població. Tots els telèfons que es trobin en les vegueries de Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès rebran el següent missatge de text: “PROVA D’ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. No truquis al 112, és una PROVA. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te”. El missatge s’enviarà en català, castellà i anglès.

El missatge arriba acompanyat d’un soroll estrident diferent de la resta de sons que emet el telèfon en rebre una trucada o missatge. Les persones que el rebin no han de trucar al 112, només cal que llegeixin el missatge abans de prémer la tecla que surti en pantalla per tal que el so finalitzi. Les persones que per raons de feina o bé per tenir una sensibilitat alta a certs sons no vulguin rebre’l, hauran de posar el telèfon en mode avió o apagar-lo, tot i que hi ha alguns models de telèfon en els que les alertes sonen encara que sigui en mode avió.