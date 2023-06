Boia intel·ligent / Diputació de Barcelona

La tecnologia de l’internet de les coses ajudarà a millorar la seguretat de les platges no vigilades de la província de Barcelona. Serà gràcies a unes boies intel·ligents que testejarà la Diputació de Barcelona juntament amb els ajuntaments de Sitges i Sant Pol de Mar durant la temporada de bany en aquelles platges que no disposin de servei de salvament i socorrisme. S’han destinat prop de 12.000 euros en la instal·lació de 8 boies en aquests municipis: 5 se situaran al litoral de la vila del Garraf i les altres 3 al del Maresme.

SABER SI UNA PLATJA NO VIGILADA ÉS APTA PER AL BANY

Aquest projecte innovador es basa en un sistema de senyalització amb les boies d’abalisament que delimiten la zona segura de bany i navegació. S’introdueixen uns sensors a les boies grogues, situades a 200 metres de la línia de costa, que recullen l’estat de la mar en temps real i una sèrie de paràmetres mediambientals: dia, posició, temperatura, alçada de l’onada, origen i sentit del corrent, entre d’altres.

A partir d’aquí, classifica la perillositat de l’onada en funció de la seva alçada i el sistema determina, de manera automàtica, si el bany és apte. No ho és quan l’onada és d’una alçada superior als 1,8-2 metres.

El sistema compta amb un portal web per a la monitorització i la configuració, així com també amb una app que transmetrà les dades en temps real als dispositius mòbils del personal municipal. Així, els ajuntaments participants podran decidir com transfereixen la informació als webs municipals.

INFORMACIÓ OBJECTIVA A L'ABAST DELS AJUNTAMENTS

El dispositiu permet dotar els ajuntaments d’informació precisa i sistemàtica de l’estat de la mar en platges no vigilades, ja que habitualment els serveis de socorrisme l’obtenen de manera visual i poc objectivable.

Un cop acabada la temporada de bany, s’avaluarà la utilitat d’aquest sistema de cara als ajuntaments, als serveis de socorrisme i la ciutadania. Permetrà determinar, si s’escau, l’ampliació del projecte a d’altres platges de la costa barcelonina en un futur.

Els projecte Douglas el lidera l’empresa Ona Safe & Clean i el Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC).

MÉS DE 900.000 EUROS PER DONAR SUPORT A LES PLATGES DE 25 MUNICIPIS

Aquest projecte tecnològic és una de les accions que la Diputació de Barcelona promou durant l’actual temporada de bany. En total, la corporació destinarà més de 900.000 euros per donar suport a 25 municipis costaners per a la prestació i senyalització del servei de vigilància, salvament i socorrisme. També per a la promoció d’hàbits saludables en l’exposició al sol i el bany sobretot dels infants. La dotació econòmica per a cada municipi s’ajusta a la dimensió de la platja i a les hores de prestació del servei de vigilància, salvament i socorrisme.

El dispositiu vol garantir la seguretat i la salut a 104 platges de la província, que sumen 60 quilòmetres de platja vigilada des del Garraf fins al Maresme, amb excepció de la ciutat de Barcelona. Els municipis beneficiaris del suport econòmic i de la campanya són Arenys de Mar, Badalona, Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Castelldefels, Cubelles, El Masnou, El Prat de Llobregat, Gavà, Malgrat de Mar, Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Sitges, Viladecans, Vilanova i la Geltrú i Vilassar de Mar.

Es tracta de 7 municipis del litoral barceloní que disposen de platja curta (menys de 2.000 metres de platja vigilada), 9 municipis que disposen de platja mitjana (de 2.000 a 2.999 m.), 5 municipis amb platja llarga (de 3.000 a 3.999 m.) i 4 municipis amb platja extensa (més de 4.000 m.). La dotació econòmica per a cada municipi s’ajusta a la dimensió de la platja i a les hores de prestació del servei de vigilància, salvament i socorrisme.

UN AMPLI DESPLEGAMENT D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ, INFORMACIÓ I IDENTIFICACIÓ

En el marc de la campanya, la Diputació de Barcelona proporciona als municipis elements de senyalització per a una localització ràpida dels llocs de socors dels banyistes i dels usuaris de les platges, cartells magnètics per informar de l’estat del temps i de la mar, així com gairebé 6.600 polseres per identificar els menors que estaran disponibles als llocs de socors, a més de gairebé 11.000 ventalls de cartró amb mesures de protecció solar i bany segur.

La pàgina web diba.cat/platges ofereix informació d’interès sobre els beneficis, riscos i mesures de prevenció de les persones usuàries de les platges enfront de l’exposició al sol, el bany al mar i el civisme a les platges. També permet consultar l’estat de les platges a través de l’aplicació Platgescat de la Generalitat de Catalunya, amb informació en línia sobre gairebé 300 platges de la costa catalana: característiques i estat de les platges (qualitat de l’aigua, bandera de seguretat, presència de meduses...) i els serveis de què disposen.

TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I CONTES PER FOMENTAR ELS BONS HÀBITS