Platja / Arxiu

El Departament de Territori ha rebut la sol·licitud de 67 ajuntaments del litoral català per instal·lar 5.802 usos temporals a les platges durant la temporada d’estiu d’enguany. Els serveis de temporada són ocupacions del domini públic maritimoterrestre per a activitats de lleure diverses, amb l’objectiu que la ciutadania pugui gaudir de serveis quan visita les platges i el mar més proper a la costa. Es podran consultar els serveis amb els què compta cada platja al visor de costes a partir de Sant Joan.

Aquestes ocupacions del domini públic maritimoterrestre poden ser comercials (guinguetes, lloguer d’embarcacions o de para-sols) o no comercials (dutxes, rampes, punts d’informació o serveis sanitaris). En tot cas, es tracta de serveis que s’instal·len per a la temporada de bany, aproximadament entre juny-juliol i fins el setembre-octubre, i poden ser tant marítims com terrestres.

Els ajuntaments costaners proposen la distribució dels serveis de temporada i cada any han de tramitar l’autorització d'ocupació, per verificar la situació dels diversos elements a les seves platges. El Departament de Territori és l’ens encarregat d’atorgar les autoritzacions d’ocupació en domini públic maritimoterrestre (les platges i el mar més proper) i de la zona de servitud de protecció (la franja de terra immediatament següent). En la seva tramitació, vetlla per fer compatible els diversos usos amb la preservació de l’ecosistema.

Enguany, els municipis han sol·licitat un total de 5.802 serveis de temporada a 618 platges i fronts fluvials de tot Catalunya, un mica menys que l’any passat, quan es van sol·licitar 5.828 serveis. Dels 5.802 serveis demanats enguany, el 35,19%, un total de 2.042, correspon a activitats comercials.