Casa de la Vila de Ripoll / Wikipedia Commons

Junts per Catalunya pactarà amb ERC, el PSC i la CUP per evitar que Aliança Ciutadana, el partit d'extrema dreta liderat per Sílvia Orriols, aconsegueixi l'alcaldia de Ripoll. Així ho ha anunciat Míriam Nogueras, candidata de Junts al Congrés, aquest dilluns en una roda de premsa.



"El cordó sanitari que sempre hem marcat des de Junts contra la ultradreta ha quedat ratificat", afirmava Nogueras. Segons ha explicat RAC1, tots els estaments de Junts s'han mostrat a favor del pacte alternatiu, des del secretari general, Jordi Turull, fins a la candidata a Madrid, Míriam Nogueras , passant pel president del grup parlamentari, Albert Batet, i la mà dreta de Laura Borràs al Parlament, Aurora Madaula.

D'aquesta manera, es dóna l'esquena a la presidenta de Junts, Borràs, que ha dit aquest diumenge que no era "partidària" de pactar amb la resta de formacions polítiques. "Penso que si defenso que contradir la voluntat popular quan ens perjudica no és correcte, fer-ho quan ens afavoreix, tampoc", ha dit aquest diumenge al migdia.