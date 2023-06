Sánchez, en una imatge recent. Foto: Europa Press

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciat que els fons per finançar la B-40 entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès "sortiran de l'envolupant del Ministeri" i ha instat la consellera de Territori, Ester Capella, ha ratificar el pacte.

“L'important és que hem arribat a aquest acord i, quan vulgui la consellera, seiem i signem aquest protocol”, ha sostingut en una entrevista concedida a TV3 aquest dimecres 14 de juny, en referència a la nova titular de la Conselleria de Territori .

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va assegurar dimarts 13 de juny passat en roda de premsa que el "principal condicionant" per signar el conveni d'execució de la infraestructura és que el Govern central està en funcions després de l'avenç electoral al 23 de juliol , cosa que Sánchez ha rebutjat.

Ha opinat que les declaracions de Plaja no se sustenten en les converses mantingudes entre el Govern i la Generalitat ni en els treballs tècnics: "Ja no hem de parlar de res, el que hem de fer és signar l'acord perquè no hi ha diferències al contingut del protocol de la B-40", ha insistit.

Ha dit que espera tenir una "relació més fluida" amb Capella --qui ha assumit el comandament de Territori aquesta setmana-- que amb el seu antecessor, Juli Fernàndez, amb qui ha dit que va ser impossible fixar una reunió per abordar la qüestió de Rodalies .