Les pluges a Catalunya han causat nombrosos estralls, especialment aquest dimarts. A Manlleu (Barcelona), els veïns van compartir per Twitter imatges de les fortes riuades a diferents punts del municipi d'Osona:

El mateix Ajuntament va demanar als veïns que extremessin la precaució i que no s'acostessin a alguns punts de la ciutat : "Recomanem no accedir al passeig del Ter ni a les lleres del riu a Manlleu. Demanem precaució en la circulació per alguns carrers que amb la pluja intensa han quedat danyades" .

Tot i això, no tothom va seguir les recomanacions del consistori, i deixant imatges que passaran a la posteritat.

El Festival Salt Mortal, a través del seu compte de Twitter, ha publicat imatges -enregistrades des del balcó dels organitzadors- d'un home creuant el carrer de pressa a Manlleu fugint de la pluja. Mentre avança pel pas de zebra sense mirar endavant, acaba xocant frontalment amb una furgoneta de repartiment de la companyia 'Segur'. Així, s'ha convertit en un dels primers casos en què un home atropella un vehicle.

Segons han informat els autors del vídeo, tant la furgoneta com l'home "estan bé" després de l'incident.

