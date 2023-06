Un euro cada mes per persona per garantir-se atenció mèdica fora d?horari al metge des de fa quaranta anys. Era un acord no escrit en aquest poble català pel qual el metge de capçalera, a canvi d?una quota assequible per a tothom, estava de guàrdia les 24 hores.

Actualment la cobra el metge Juan Ignacio Valgañón , responsable de les consultes de Juncosa i del Soleràs , que pertanyen a l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de la Granadella i ara s'utilitza l'aplicació eBando envia, a la vigília, recordatoris per pagar.

La Granadella al mapa català

Juncosa és un poble d'uns 300 habitants i en paguen actualment aquesta quota voluntària prop de 100 persones de tot tipus encara que solen ser les persones grans i part de les persones de mitjana edat les que segueixen mantenint aquest costum perquè són a 40 quilòmetres de Lleida i no hi ha metges a prop pel que els veïns volen seguir tenint aquest servei que significa tenir un metge quan se li truca i atén per telèfon a qualsevol hora.



El metge Juan Ignacio Valgañón afirma que amb aquest sistema no té un sobresou perquè no cobra exclusivament de la Seguretat Social en tenir una consulta privada on per un euro al mes voluntari i el poden trucar a qualsevol hora al telèfon o poden anar a la seva consulta.

Segons la legislació vigent és possible fer aquest pagament perquè el metge no té dedicació exclusiva al sistema de salut públic i declara els ingressos que rep mitjançant les perceptives declaracions trimestrals com a autònom.