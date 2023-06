El que havia de ser una zona tranquil·la, els darrers anys s'ha convertit en un barri on una part dels veïns no poden dormir. L'antic Casino d'Albarrosa de Viladecans, al seu temps lloc de trobada dels veïns, amb espais per a l'oci, la gastronomia i l'esport, s'ha convertit en un lloc conflictiu pels nous inquilins: uns quants "okupes" que s'han apoderat del malparat edifici, abandonat per actual propietària l'empresa pública de la Sareb que no “troba” comprovador per a ell, i ho manté en unes condicions penoses sense que l'ajuntament viladecanenc faci res en tots aquests anys, que són uns quants.

Seguir llegint a Vilapress...