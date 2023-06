S'espera un ascens de les temperatures acompanyat d'un augment de la inestabilitat atmosfèrica a diverses regions del país. | @EP

Disset províncies espanyoles tindran dissabte risc per pluges, tempestes o per altes temperatures, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) que espera un ascens de les temperatures acompanyat d'un augment de la inestabilitat atmosfèrica.

Així, l'avís groc (risc) per altes temperatures afectarà Saragossa, Badajoz, Còrdova, Sevilla i Jaén, on els termòmetres podran passar de 36 graus centígrads (ºC) a la primera i de 38 o fins i tot 39ºC a la resta.

Les pluges podran acumular més de 15 litres per metre quadrat en una hora, la qual cosa donarà lloc a risc a les províncies de Cantàbria, Burgos, Àlaba, Guipúscoa i Biscaia. L'avís groc per tempestes estarà actiu aquest dissabte a Navarra, Àlaba, Guipúscoa i La Rioja, així com a Osca, Saragossa, Terol, on a més aniran acompanyades de cops molt forts de vent; a Burgos i Soria, on ocasionalment també tindran calamarsa; a Girona i Lleida on possiblement granitzi.

En general, l'AEMET pronostica aquest dissabte ruixats i tempestes localment fortes i amb calamarsa a l'entorn de la serralada Cantàbrica, sistema Ibèric, alt Ebre, Aragó i Pirineus i temperatures significativament altes al sud-oest peninsular i vall de l'Ebre.

Durant la jornada augmentarà la inestabilitat la meitat nord Península a causa de l'aproximació d'una baixa atlàntica, amb què predominaran els cels ennuvolats a Galícia i Cantàbric Occidental i hi haurà núvols d'evolució diürna a àmplies zones de l'interior. Seran probables els ruixats i les tempestes en gran part de la meitat nord, que podrien ser localment forts i amb calamarsa a l'entorn de la serralada Cantàbrica, sistema Ibèric, alt Ebre, Aragó i Pirineus.

A l'interior de la meitat sud peninsular també podrà augmentar els núvols d'evolució, encara que els cels estaran poc ennuvolats a l'extrem sud-oest i a l'àrea mediterrània. A les Canàries hi haurà intervals de núvols baixos al nord de les illes, i poc ennuvolat al sud. L'AEMET també veu probable que es formi alguna boira o banc de boira matinal a l'interior de Galícia i oest d'Astúries.

Respecte a les temperatures, assenyala que ascendiran a tota la meitat oriental peninsular, a les Canàries i Balears i que baixaran a la meitat nord, mentre que les nocturnes pujaran a bona part de la Península, així com als dos arxipèlags.

Finalment, els vents bufaran variables, encara que predominarà el component oest al vessant atlàntic peninsular, arribaran del sud-est a la zona de Llevant, est de Catalunya, mig Ebre i Balears, i de component est a la meitat sud del litoral mediterrani, amb llevant moderat a l'Estret. De component nord a Canàries, i de direcció variable a la resta.