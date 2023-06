Antonio Balmón ha destacat que “tenim per davant quatre anys per dur a terme un nou cicle de transformació de la nostra ciutat”. | @EP

El consistori de l'Ajuntament de Cornellà s'ha constituit avui dissabte, amb la presa de possessió dels 25 regidors i regidors escollits per la ciutadania a les eleccions municipals del 28 de maig. Antonio Balmón, cap de llista del PSC, ha estat proclamat alcalde per als propers quatre anys, sent la quinta vegada que revalida aquest càrrec.

Balmón ha rebut el suport d'un total de 16 regidors i regidors: dels 13 del PSC, que té la majoria absoluta del Ple, i dels 3 edils de Cornellà En Comú – Podem. La resta de partits representats al Ple (ERC, PP i Vox) han votat el seu propi cap de llista com a candidat.

El nou alcalde ha volgut començar la seva intervenció recordant que feia només una setmana “ aquesta ciutat havia quedat enterbolida pel fang de la violència machista ”, amb l'assassinat d'una ciutadana a mans de la seva parella, i ha dit fer un minut de silenci a tots els assistents.

Després de donar pas a tots els portaveus dels grups municipals, Antonio Balmón ha destacat que “ tenim per davant quatre anys per dur a terme un nou cicle de transformació de la nostra ciutat ”, subratllant, respecte de la situació econòmica i social, que “ les nostres bases són sòlides, ajustades i orientades a aprofitar les oportunitats ”.

L'alcalde ha seguit destacant que la seva “ és la lluita de sempre, contra la injustícia i les desigualtats, impregnada dels valors de sempre: llibertat, igualtat i fraternitat ”, i que no es pot decidir entre “ tot i res ”, com tampoc no es pot decidir entre “ economia i medi ambient ”. Per acabar, ha anunciat que proposa un nou impuls per a la transformació de Cornellà, sumant als programes municipals Cornellà Natura i Cornellà Humana -ja en marxa- un nou eix d'actuació sota l'epígraf Cornellà Moral: en emocions i sentiments, parlin de potenciar les capacitats de la ciutat però, sobretot, de la seva ciutadania ”.

Finalment, Balmón ha volgut incidir que “ no ens aturarem fins a aconseguir l'erradicació de la violència machista ” i que en aquest sentit “ no cedirem ni un mil·límetre a les polítiques actives d'igualtat; és més, els ampliarem ”.

El nou equip de govern, doncs, estarà format per 16 regidors i regidors, els 13 del grup municipal del PSC i els 3 del grup municipal de Cornellà En Comú-Podem. Amb aquest acord, les dues formacions reediten el pacte de govern que ja han mantingut des del 2019, per prosseguir amb la gestió realitzada al mandat anterior. Ambdues han destacat la bona entesa i la col·laboració que hi ha hagut, reforçant l'estabilitat de l'acció de govern.

La sala de plens s'ha omplert per seguir el desenvolupament de l'acte, així com altres espais habilitats a l'Ajuntament, i l'acte s'ha retransmès en directe per streaming a través de YouTube. Balmón ha estat nomenat després d'una votació secreta, conduïda per una mesa d'edat conformada per Antonio Martínez Flor i Mihai Fodor (ambdues del PSC) juntament amb la secretària municipal.

A les eleccions municipals celebrades el 28 de maig, el PSC s'imposà amb claredat, obtenint 13 dels 25 escons que conformen el consistori de Cornellà de Llobregat. ERC en va obtenir 4, Cornellà a Comú-Podem 3, el PP 3 i Vox 2. En els darrers quatre anys, també amb majoria absoluta del PSC, els dos regidors de disposava el grup En Comú Movem Cornellà ja han format part del govern municipal.