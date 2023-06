El 78% de la població de tota la comarca del Baix Llobregat tindrà un govern socialista o amb participació socialista. | @PSC

El PSC del Baix Llobregat es mostra molt satisfet pels resultats de la constitució dels nous ajuntaments. El partit s'ha consolidat com a primera força política en nom de regidors (207) i d'alcaldies (17) i, a més, gràcies a la seva capacitat negociadora, formarà part dels governs municipals del Prat i de Begues. Això fa que un 78% de la població de tota la comarca del Baix Llobregat tingui una alcaldia socialista o bé un govern municipal amb participació socialista.

El primer secretari del PSC del Baix Llobregat, Antoni Poveda, ha destacat que el partit ostenta l'alcaldia a municipis tan importants com Abrera, Esparreguera, Sant Esteve Sesrovires, Molins de Rei, Sant Just Desvern, Esplugues, Sant Boi, Sant Joan Despí, Cornellà, Sant Vicenç dels Horts, Cervelló, Vallirana, Gavà o Viladecans. Així mateix, ha celebrat que Sant Feliu (capital comarcal), Corbera i Collbató tornin a tenir alcaldia socialista i que siguin “tres grans dons com Lourdes Borrell, Rosa Boladeres i Gemma Rodríguez que encapçalin els governs locals.”

D'altra banda, Poveda ha lamentat que a Olesa de Montserrat i a Santa Coloma de Cervelló hi hagi hagut un “pacte de perdedors” per impedir que Fernando Vicente i David Segado, respectivament, accedissin a l'alcaldia: “Les veïnes i els veïns d'Olesa i de Santa Coloma votaven canvi i digueren que volien un govern de progrés encapçalat pel PSC i, malauradament, la configuració dels nous governs no reflecteix aquesta voluntat.” Poveda ha subratllat també que Sant Climent de Llobregat ERC ha impedit un govern progressista encapçalat per José A. Monteagudo i que la formació ha anteposat, una vegada més, l'eix nacional al social. "La ciutadania d'aquests tres municipis i de la resta de ciutats i pobles on estem a l'oposició ha de saber que els socialistes seguirem treballant per garantir polítiques transformadores de progrés que no deixin ningú enrere", ha dit.

Per tot plegat, el primer secretari de la federació socialista ha dit que els resultats electorals, la configuració dels nous ajuntaments i l'elecció dels nous alcaldes i alcaldesses mostren que el Baix Llobregat “continua sent el cinturó roig que impulsa polítiques ambicioses i pioneres que garanteixen la igualtat d'oportunitats i el benestar de la ciutadania.”