La seu del consistori de Ripoll. Foto: Aj. de Ripoll

Una de les reaccions locals a la victòria (i presa de possessió) de Sílvia Orriols com a alcaldessa de Ripoll és la dimissió, en bloc, de la comissió de festes de la ciutat.

Coneguda popularment com La Comi, l'entitat va emetre un comunicat el 19 de juny per expressar el seu "rebuig al govern actual" i per deixar clar que no se senten partíceps "d'un Ajuntament que no tolera altres col·lectius, discriminant de forma directa".

Per això, l'entitat diu que no se senten "amb la motivació com per col·laborar amb aquest Ajuntament" i prenen la decisió de "fer un pas al costat".

La Comi és l'entitat encarregada de l'organització de la Festa Major (que ja s'ha celebrat, entre els dies 10 i 14 de maig) i d'altres activitats com el Carnestoltes. Així, caldrà trobar nous membres que vulguin seguir tirar endavant la feina que feien les persones que la formaven fins ara.