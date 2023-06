La Taula del Tercer Sector de Catalunya

Pel que fa a l'operació anticorrupció on s'investiguen presumptes irregularitats en l'adjudicació de subvencions i fraccionaments de contractes a la Taula del Tercer Sector de Sitges-Garraf, des de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya mitjançant un comunicat a volgut afirmar el següent :

"Desmentem qualsevol relació de la Taula d´entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb la Taula del Tercer Sector de Sitges-Garraf i lamentem la vinculació que s´està fent. Més enllà de la coincidència amb part del nom, aquesta organització no forma part de la nostra xarxa i no hem mantingut cap relació amb aquesta i fins aquest moment tampoc no hem tingut coneixement del seu origen i funcionament. Aclarir que aquesta organització està sent investigada no com una agrupació d'entitats sinó com una entitat de prestació de serveis de forma directa”.

A més "demanem que la investigació vagi al fons de la qüestió i que s'aclareixin els fets com més aviat millor perquè el treball i la contribució de les entitats del tercer sector a la societat ia favor de les persones en situació de vulnerabilitat és essencial. Fets com aquests no poden posar en qüestió l'impacte que tenen els projectes i les accions de les més de 3.000 entitats sense ànim de lucre que treballen per eradicar la pobresa, l'exclusió i les desigualtats a Catalunya”.

Finalment en el vostre comunicat afirmar “reafirmem el nostre compromís a favor de la rendició de comptes i la transparència a través de tots els instruments de col·laboració públic social. Des de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, sempre hem treballat per desenvolupar accions que promoguin la cultura de la transparència i la gestió ètica i hem facilitat eines i recursos a les entitats socials”.