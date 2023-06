El cartell. Foto: Aj. de Palamós

La revetlla de Sant Joan no serà l'única celebració a Palamós; i és que aquest divendres 23 de juny, la vila comença la seva Festa Major, que s'allargarà fins al dilluns 26. Enguany s'han programat una trentena d’activitats, concerts, castells de focs i activitats per a tota la família.

El Palamós CF, que enguany compleix 125 anys, s'encarregarà del pregó, que es llegirà al parc del Convent dels Agustins. Més tard, la plaça de Mossèn Gumersind acollirà el sopar popular i el ball de revetlla amb el conjunt Parfills, mentre que la darrera proposta del dia serà musical, amb les actuacions de Clima, La masovera barbuda i Repercussió.

La Missa solemne, al punt del migdia a l’església de Santa Maria, serà el primer acte del dia 24. A més, durant tota la tarda, al passeig del Mar hi haurà una zona de jocs per a tota la família, amb activitats dedicades al món del circ. Tant el concert com el ball de Festa Major aniran a càrrec de l’Orquestra Selvatana. Ja a la nit, Joan Mar Sauqué Trio, Blanca Funes, Cotton Guest, Auxili i Kharloss Selektah posaran la música.

El diumenge 25 arrencarà amb el torneig social de Festa Major. De forma paral·lela, el passeig del Mar acollirà tres propostes diferents; pel que fa la música, serà el dia més fort, amb actuacions de Miquel del Roig i Miss Thunder&The Souldelics, però també de The Covers i The Missip Band.

El darrer dia s’iniciarà amb una visita guiada al poblat iber de Castell. Per la tarda es podrà gaudir amb l’espectacle de màgia Obre els ulls (de Pau Segalés) i després d'algunes actuacions musicals i ballades de sardanes, a les 23:30 a la platja Gran es posarà el punt final a la celebració.