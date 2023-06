Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels / @Vilapress

Manuel Reyes , o Manu, que és com li diuen afectuosament els que el coneixen, és un apassionat de Castelldefels. "De Castelldefels en podria parlar hores i hores, és la meva passió" afirma el recent alcalde de la ciutat que vol amb passió. Reyes ha esdevingut l'únic alcalde del Partit Popular a la comarca del Baix Llobregat i el tercer a Catalunya. Aquest polític persistent i tossut és a més advocat i economista.

El PP s'ha imposat a les últimes quatre eleccions municipals per sobre dels seus rivals, amb 12 escons. Ha aconseguit guanyar a tots els barris de Castelldefels i arriba de nou a l'alcaldia amb ganes d'aplicar les seves pròpies polítiques per "posar la gent al centre de les seves prioritats", explica el nou alcalde a Vilapress .



En aquestes eleccions municipals va tornar a ser el partit més votat, però aquesta ocasió ha pogut tornar a governar com ja va fer del 2011-2015. Després de tornar a l'alcaldia de Castelldefels, què espera aquests propers quatre anys?

Espero que recuperem l´orgull de sentir-nos de Castelldefels. Que la gent vagi amb el cap ben alt dient que té un municipi amb bons serveis, segur, que la neteja sigui fonamental perquè els carrers estiguin nets. És una cosa que quan ho tens no s'aprecia, però que quan deixes de tenir-ho la gent ho valora o ho exigeix. Ara mateix, el servei s'ha deteriorat moltíssim.

Jo vull que la gent se senti orgullosa i quan s'aixequin al matí es trobin els carrers nets. Quan agafin el vehicle no tinguin un retrovisor trencat o li hagin punxat una roda, que la gent tingui qualitat de vida. Crec que la tendència cal dirigir-la cap a la qualitat i no pas la quantitat. No vull competir amb Cornellà o Sant Boi per veure qui té més població. No serà l?objectiu del govern de Castelldefels.



"Vull que Castelldefels sigui la primera població en qualitat de vida a Catalunya i Espanya. Tenim tots els ingredients."



El nostre objectiu no és continuar escalant posicions per ser la primera ciutat en població del Baix Llobregat . Aquest no és el nostre objectiu. Jo vull ser la primera població en qualitat de vida a Castelldefels, Catalunya i Espanya. Creiem que tenim tots els ingredients. Castelldefels té la sort d?estar al costat d?una gran capital com és Barcelona. Esperem que els propers anys Barcelona estigui a l'alçada també del que mereixen els barcelonins. A més, estem a prop de l'aeroport, amb les coses bones i dolentes que això vol dir, ben connectats amb l'AVE, amb el centre de la capital, la platja de gairebé cinc quilòmetres, un parc natural, el Canal Olímpic o la universitat.

Tenim tots els ingredients. Tenim fins i tot un microclima perquè molts dies a Barcelona està plovent ia Castelldefels la gent està prenent el sol. Aprofitem tot això. Com vaig dir fa uns quants anys quan vaig assumir l'alcaldia de Castelldefels, això podria ser la Malibú de la Mediterrània. Aleshores, treballarem per la Malibú o la Santa Mònica del mediterrani. Crec que tenim aquests mateixos ingredients perquè aquí es desenvolupin i vinguin empreses, la gent tingui oportunitats, guanyi en qualitat de vida, i per tant cada dia estiguem en un lloc millor. Aquest és lobjectiu: millorar la qualitat de vida a Castelldefels.

Com ha trobat l'Ajuntament després de tornar a l'alcaldia?



Amb sensacions contrariades, perquè per una banda un està content, però, per altra banda, quan t'asseus i t'expliquen la magnitud de la tragèdia en la situació econòmica, et sorprèn. Sembla com si no hagués passat el temps. Quan nosaltres sortim d'aquí deixem un ajuntament sanejat i ara ens trobem una foto que s'assembla més a la de l'any 2011 que no pas a la del 2015 .

Per tant, tenim una sensació una mica rara. D'altra banda, veiem que la gent en té ganes. La gent, tant a dins de l'Ajuntament com a fora al carrer, té ganes de canvi. Majoritàriament estan molt contents per l'acord a què hem arribat. Per tant, amb aquestes ganes que ens transmeten i que nosaltres també tenim, treballarem amb molta il·lusió i esperança. Estic convençut que també ho farem amb la complicitat dels veïns per revertir la situació.

L'alcalde de Castelldefels/ @CatPress

¿Haver aconseguit gairebé la majoria absoluta dóna tranquil·litat a l'hora de governar?

Quan hi ha tants partits en un govern, és molt difícil posar-nos d'acord. Què ha passat els darrers anys? L'Ajuntament es trossejava dient això és teu, això d'ella i això de l'altra persona. Cadascú era com a contenidors estancs que no es comunicaven entre ells. No té cap sentit. Tu no pots agafar un vaixell i que la proa vagi en una adreça i la popa en sentit contrari. Això és impossible i és el que ha passat a Castelldefels .

Era un vaixell sense timó ia la deriva que cada dia anàvem donant cops de banda cap a un costat i cap a un altre en funció de les baralles internes dels partits del govern i fins i tot dins de les que hi havia dins de cadascun dels partits. Ingovernable. Això, evidentment, no és el mateix quan hi ha un únic partit que governa o un pacte entre dos, que és molt més senzill de posar-se d‟acord que no haver de posar d‟acord a tants partits. Hem congeniat molt bé. Quan hem comprovat el que és important, que és cap on volem anar.

Quan parlem del vaixell, aquest ha de tenir un rumb i una destinació. L'important és que tinguem el mateix destí. Abans no teníem el mateix destí, sinó que cada partit en tenia un de diferent propi. Ara tenim un objectiu únic que hem pactat i hem arribat a un acord quan hem pogut comprovar que els nostres programes eren molt semblants.

Per tant, si tenim el mateix rumb traçat i el mateix destí, sempre serà molt més senzill arribar a bon port que no pas anteriorment.