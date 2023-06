Foto: Europa Press

La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha desactivat aquest divendres 23 de juny l'avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules de diàmetre inferior de 10 micres (PM10) als 40 municipis que conformen la Zona de Protecció Especial (ZPE) de l'ambient atmosfèric de la conurbació de Barcelona.

L'avís es va declarar dijous 22 passat i va estar actiu "durant un dia", i la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha decidit desactivar-lo perquè els nivells de PM10 estan disminuint a totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de la ZPE.

S'ha informat que "ja no es va superar el valor límit diari de 50 micrograms per metre cúbic a cap estació" i que la previsió dels models de dispersió de contaminants atmosfèrics indica que aquest divendres els nivells de PM10 ja no superaran el valor límit diari i que la pols africana es retirarà en les properes hores.

Els municipis afectats per l'avís eren Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Esplugues de Llobregat, Papiol, Pallejà, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Vicenç dels Horts.

També hi estaven inclosos Viladecans, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Fost de Campsentelles.