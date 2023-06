Els autors del crim es troben en fugida, cosa que ha desencadenat una intensa recerca per part de la policia catalana. | @EP

Dues persones han mort aquest divendres a la tarda en un tiroteig a Alella (Barcelona), han informat fonts properes a la investigació.

La policia catalana està buscant l'autor o els autors dels fets, fugits després del tiroteig.

Els Mossos han establert un dispositiu per trobar-lo i han obert una investigació per aclarir les causes del succés.

SEGUEIX LA INVESTIGACIÓ



Fins al moment, la recerca ha determinat que una de les víctimes va morir "dins del domicili, i un altre en la via pública, a la porta", han explicat fonts de la policia catalana.



El dispositiu per a trobar a l'autor o autors dels fets, fugits després del tiroteig, continua en marxa.