Víctor Gómez Rodríguez, un venedor amb discapacitat de l'ONCE, va ser el responsable de portar la sort a Malgrat de Mar des del quiosc a la Plaça Pere III. | @EP

La nit més màgica de l'any, la Revetlla de Sant Joan, el 'Cuponazo' de l'ONCE ha portat alegria a Malgrat de Mar. En aquest sorteig especial i capicua del divendres 23/06/23, es van repartir un total de 49 butlletes premiats, amb un primer premi de 6 milions d'euros i 48 premis més de 40.000 euros cadascun (1.920.000 euros en total).

Víctor Gómez Rodríguez, venedor amb discapacitat de l'ONCE, va tenir la fortuna de portar la sort a Malgrat de Mar des del quiosc a la Plaça Pere III. Aquest emotiu repartiment de fortuna ha deixat Víctor molt content per haver brindat un premi que millora la vida dels altres.

Administrativament, Malgrat de Mar forma part de l'Agència de l'ONCE a Blanes, que ofereix serveis personalitzats a 176 afiliats i compta amb 97 agents venedors de productes de joc de l'Organització. A més, el 'Cuponazo' de l'ONCE va premiar dues butlletes a Badalona, sumant un total de 8 milions d'euros en premis repartits a Catalunya. Aquest mateix sorteig també va lliurar 60 cupons premiats a Gandia (València), amb un total de 2,4 milions d'euros, així com un premi de 40.000 euros a les Illes Balears i un altre a Albacete.

Cal destacar que fa tot just tres setmanes, el 'Cuponazo' també va tocar a Catalunya. El divendres 2 de juny, Vilanova i La Geltrú va rebre més de 10 milions d'euros en premis, amb un gran premi de 6 milions d'euros i 109 premis més de 40.000 euros cadascun.

El Cuponazo de l'ONCE ofereix cada divendres un premi de 6 milions d'euros per a les cinc xifres i sèrie, a canvi de tres euros per butlleta. A més, es poden guanyar 134 premis de 40.000 euros per a les cinc xifres del número premiat. Amb el nou model de premis laterals, s'atorguen 500 euros per a les quatre primeres i darreres xifres, 50 euros per a les tres primeres i darreres xifres, 6 euros per a les dues primeres i darreres xifres, i un reintegrament de 3 euros per a la primera i darrera xifra.

Els cupons de l'ONCE es comercialitzen a través dels 19.000 agents venedors, incloent-hi 2.400 a Catalunya, que formen part de la xarxa de vendes. Gràcies al Terminal Punt de Venda, els clients poden triar a l'instant el número que desitgin. A més, es poden adquirir a www.juegosonce.es i en establiments autoritzats. Els cupons de l'ONCE formen part dels productes de loteria social, segura, responsable i solidària de l'Organització, que implementen controls per evitar el joc descontrolat, prohibeix expressament la venda a menors d'edat i el crèdit, entre altres mesures.

L'Organització manté un compromís amb la ciutadania promovent una política de joc responsable, amb sistemes d'avaluació i seguiment rigorosos establerts per l'Associació Mundial de Loteries i l'Associació Europea de Loteries i Totos d'Estat.

L'ONCE, a través dels seus cupons, ofereix l'oportunitat de gaudir de la il·lusió de guanyar grans premis mentre contribueix a la tasca social de l'Organització. Amb cada compra, es recolza la inclusió i el benestar de les persones amb discapacitat, ja que els més de 2.400 venedors de l'ONCE a Catalunya, com Víctor Gómez Rodríguez, tenen un paper important en oferir loteria social de manera responsable i segura.

La Revetlla de Sant Joan a Malgrat de Mar es va vestir de joia i emoció gràcies al 'Cuponazo' de l'ONCE, demostrant una vegada més el poder de la loteria per fer realitat els somnis i canviar vides.