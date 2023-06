Una imatge de la columna de fum que emana del foc. Foto: Bombersd

Els Bombers de la Generalitat treballen des del migdia d'aquest dilluns 26 de juny amb 24 dotacions terrestres i 8 aèries en un incendi agrícola al Pont d'Armentera (Alt Camp) que ha cremat més de 10 hectàrees, segons les primeres dades facilitades per el cos.

En un tuit, han explicat que han rebut l'avís cap a les 12.20, i que l' incendi afecta el Pla de Santa Maria, a la mateixa comarca.

El foc és a prop de la carretera AP-2, en direcció a Mas del Plata, i han detallat que els efectius han començat a extingir el flanc esquerre.

"La prioritat és aturar el flanc esquerre, ja que a 400 metres hi ha un nucli urbà", han afegit les mateixes fonts. De moment, "no hi ha ordre de confinament" perquè l'incendi es propaga en direcció contrària.