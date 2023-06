Fotografia de l'antiga estació de Renfe @Aj Sant Feliu de Llobregat

Un home s'ha atrinxerat dins de l'antiga estació de Rodalies de Sant Feliu de Llobregat com a protesta pel seu desmantellament i ha obligat a endarrerir les obres d' Adif a la zona. La persona es troba dins de l'estació i fins que no surti no es podran reprendre els treballs a la zona.

Aquest dilluns a primera hora del matí, un home s'ha colat dins de l'antiga estació de Renfe a Sant Feliu de Llobregat per evitar el seu desmantellament controlat. La seva presència ha provocat que s'aturin els treballs pel risc de danys personals més grans, i que es tracta d'una zona d'obra, perimetrada i senyalitzada com a tal. Aquesta incidència comporta endarrerir el procés de desmuntatge previst, tot esperant que la persona en qüestió abandoni el recinte d'obres les pròximes hores.

