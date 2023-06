Foto: Europa Press

Adif Alta Velocitat (AdifAV) destinarà 6,4 milions d'euros a la primera fase de les obres per transformar l?antic traçat ferroviari entre Vandellòs i Cambrils (Baix Camp) en una via cívica.

Aquesta primera fase servirà per adaptar la plataforma ferroviària a una via apta per a vianants i ciclistes de cinc metres d'amplada mitjana, amb espais segregats per als dos grups.

També s'executaran creus transversals, tant per als vianants com per als viaris, per eliminar o atenuar l'efecte barrera de la infraestructura en desús, anivellant les rasants de les vies.

Altres actuacions seran modificar o eliminar alguns passos superiors i adequar els entorns de les antigues estacions com a zones de descans, instal·lant elements de mobiliari urbà i senyalització.

La segona fase de les obres farà que s'allargui la via cívica entre Cambrils i Salou, amb una nova passarel·la de pas al final del recorregut a la segona localitat.