Amb aquest tràgic incident, el nombre de morts en accidents de trànsit a carreteres catalanes el 2023 puja a 73, segons dades preliminars de Trànsit. | @EP

El passatger davanter d'un cotxe ha mort després que el vehicle hagi sortit de la via aquest diumenge al matí a l'AP-7 a Freginals (Tarragona), per causes que s'estan investigant.

La conductora del cotxe ha resultat ferida en estat crític i s'ha traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, informa Trànsit en un comunicat.

Amb aquesta víctima, són 73 les persones que han mort en un accident de trànsit a les carreteres catalanes el 2023, segons dades provisionals de Trànsit.