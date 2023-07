Fotografia d'arxiu d'un camió cisterna @ACA/EP

L' Ajuntament de Vallirana ha prohibit l'ús d'aigua de la xarxa per consumir-la (menjar, beure, aliments...) per a persones i animals. El concistori ha declarat l‟aigua No Potable per al consum per la seva alta concentració de sulfats.

A causa dels canvis normatius recents , particularment l'entrada en vigor del Reial decret 3/2023, de 10 de gener, que estableix uns nous límits més reduïts de sulfats dissolts a l'aigua, Vallirana s'ha vist obligada a declarar no potable l'aigua del pou Can Prunera, que històricament ha presentat aquests índexs de sulfat.

Amb la sequera fuetejant fortament tot Catalunya, els pous de Vallirana s'estan quedant sense reserves, provocant que el municipi estigui en un moment crític. Vallirana no està subscrita a la conca hidrogràfica Ter-Llobregat, per la qual cosa la seva aigua prové exclusivament dels pous.