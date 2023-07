La portaveu Patrícia Plaja ha deixat clares les intencions del Govern. Foto: Europa Press

La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha advertit aquest dimarts 4 de juliol que el Govern "no signarà l'avanç de la Ronda Nord si no se signen els 914 milions" d'euros acordats amb el Govern central per a la millora d'infraestructures, i ha assegurat que no està fixada la data per a la signatura dels acords.

"No se signarà una cosa sense l'altra", ha garantit Plaja en la compareixença amb la responsable d'Economia, Natàlia Mas, i després la portaveu ha recordat que l'acord amb el Govern central no especifica que la també coneguda com a Ronda Nord sigui una via d'alta capacitat.

Ho ha dit després que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, hagi avisat aquest dimarts que la B-40 "no serà un carril bici, sinó la continuació d'una carretera" de dos carrils per sentit, segons el dirigent socialista .

Plaja ha remarcat que qualificar-la de via d'alta capacitat va ser un "escull" en la negociació i que no figura a l'acord actual, i ha recordat que encara no estan a la fase de redacció del projecte i que serà la Generalitat qui l'acabi redactant, ha dit.

Sobre la data per a la signatura dels acords, Plaja ha assenyalat que encara no s'ha fixat: "La idea era signar abans de l'inici de la campanya i la voluntat del Govern és aquesta, però són dues parts les que s'han de posar de acord", en referència al Govern central.