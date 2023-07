El mal temps continua instal·lat a Catalunya / @EP

El mal temps s'ha tornat a instal·lar a Catalunya. Aquest dimarts passat a la nit, diverses zones de la Catalunya Central van patir calamarses que van deixar imatges espectaculars del gel escampat per terra. Algunes de les zones que van ser testimonis d'aquest mal temps van ser Gironella i Navàs (Berguedà), Lluçà (Lluçanès), Besalú i Sant Jaume de Llierca (Garrotxa) o Sant Guim de la Plana (Segarra).

La calamarsa va provocar danys en cotxes i cases, però afortunadament no hi ha hagut danys personals . El mal temps continuarà fent acte de presència, ja que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) continua donant pluges importants per a aquest dimecres.

Aquí hi ha alguns dels vídeos que han compartit els usuaris de Twitter: