Un moment de la protesta. Foto: Europa Press

Un cordó policial ha tallat la manifestació d'unes 500 persones aquest dimecres 5 de juliol a la tarda contra la monarquia a Caldes de Malavella , quan es dirigia a peu per la calçada a l'hotel de Caldes de Malavella on la Família Reial presideix els Premis Fundació Princesa de Girona (FPdGi) 2023, encara que mig centenar han intentat seguir per un altre camí.

Els Mossos d'Esquadra han impedit que continués la protesta organitzada per la Coordinadora Antimonàrquica Comarques Gironines, quan encara era molt lluny del lloc de l'acte.

La manifestació, encapçalada per la pancarta Fora la monarquia. Visca la terra , es produeix contra la visita dels Reis Felip VI i Letizia, de la Princesa Leonor i de la Infanta Sofia.