Les autoritats meteorològiques han emès alertes i adverteixen sobre màximes de fins a 45ºC en algunes zones, i han generat preocupació per la salut i la seguretat de la població. EP

Aquest dilluns, 10 de juliol, s'activaran les alertes per onada de calor a més de 30 províncies de dotze comunitats autònomes, destacant el risc extrem a Còrdova i Jaén, amb màximes de 45ºC, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

A més de l'avís vermell en aquestes províncies andaluses, les altes temperatures posaran en risc important (taronja) Cadis, Granada, Màlaga, Sevilla, Balears, Ciudad Real, Conca, Guadalajara, Toledo, Badajoz, Càceres, Madrid i Albacete, que també estarà en alerta groga per tempestes.

CATALUNYA

A Catalunya, les altes temperatures posaran en risc important Barcelona, Girona i Lleida, amb avís groc per l'onada de calor. Les temperatures ascendiran de forma generalitzada, arribant als 40ºC a l'interior i superant els 35ºC a gran part de la Península i les Balears.

S'esperen nits tòrrides, amb temperatures que no baixaran de 25ºC en algunes zones. La jornada estarà majorment estable, amb cels clars i sense precipitacions, encara que s'esperen intervals de núvols baixos en algunes àrees.

L'onada de calor podria continuar fins dijous, amb descensos tèrmics a partir de dimecres. A Catalunya, es mantindran temperatures elevades durant uns quants dies més, superant els valors habituals.

PROVÍNCIES AMB AVÍS GROC

Osca, Terol, Saragossa, Àvila, Burgos, Palència, Salamanca, Segòvia, Sòria, Valladolid, Zamora, Múrcia, Navarra, La Rioja, Alacant i València també es veuran afectades per l'onada de calor amb avís groc, com ja vam veure al juny.

Les temperatures ascendiran de forma generalitzada aquest dilluns, de manera notable en valls del vessant atlàntic, mentre les mínimes baixaran en zones del terç nord peninsular. Excepte a l'extrem nord i a zones del Llevant, se superaran els 35ºC a bona part de la Península i a les Balears, arribant als 40ºC al centre i interiors de la meitat sud, així com puntualment a l'Ebre, i es podria arribar als 44/45ºC a la vall del Guadalquivir.

En aquest context, durant la nit la temperatura no baixarà de 25ºC a zones de la vall del Guadalquivir i a litorals de Granada i Almeria, així com a punts de Mallorca (Balears).

La jornada serà estable a la pràctica totalitat del país, amb cels poc ennuvolats o clars i sense precipitacions, si bé es preveuen intervals de núvols baixos matinals en zones de la meitat nord de Galícia, àrea cantàbrica, alt Ebre, Comunitat Valenciana i Balears, però tendint a poc ennuvolat o clar.

A més, s'esperen intervals ennuvolats més persistents a l'Estret i Melilla, mentre en zones d'interior del terç aquest peninsular augmentarà a la tarda la nuvolositat amb intervals de núvols d'evolució diürna, sense descartar tempestes seques, que podrien anar acompanyades d'algun xàfec ocasional a la Ibèrica oriental. També es produiran alguns intervals ennuvolats al nord de les illes Canàries al principi, tendint a desaparèixer.

La jornada estarà marcada, així mateix, per la probabilitat de calimes als extrems sud i sud-est peninsulars, Estret, Melilla i Balears. Aquestes no es descarten a les Canàries orientals al final.

El vent, per la seva banda, es preveu alisi a les Canàries i fluix a la resta. Igualment, serà de component est al Cantàbric, Balears i conca mediterrània, una mica més intensos als litorals del sud-est peninsular; de component nord al vessant cantàbric, i d'oest a l'atlàntic, amb règim de brises als litorals. No es descarten els cops molt forts d'origen convectiu a l'est de l'altiplà Sud, serres del sud-est i Ibèrica oriental.

L'ONADA DE CALOR PODRIA ACABAR DIJOUS



En una actualització de l'avís especial per onada de calor, l'AEMET ha indicat que les temperatures es mantindran molt altes també dimarts, encara que amb alguns canvis.

En concret, la intensificació del vent de l'oest i sud-oest provocarà un ascens al llevant peninsular i vall de l'Ebre, on igual que a Mallorca es podran assolir els 40-43ºC, i, per contra, baixaran les temperatures a l'oest i nord peninsular, de manera més acusada com més al nord i a l'oest. A la vall del Guadalquivir continuaran les temperatures molt elevades, superant-se els 42ºC

Aquest dilluns i dimarts seran els dies culminants d'aquest episodi a la major part del territori, que per dimecres 12 es reduirà per la probabilitat d'un refrescament a la major part de zones, principalment a la vall de l'Ebre i altres zones del nord peninsular, així com a Balears, sent aquest menys acusat al terç sud.

Tot i això, l'AEMET ha puntualitzat que es preveu que al sud-est seguiran pujant les temperatures, podent arribar als 42-44ºC.

Les temperatures mínimes també seran molt elevades durant l'episodi, amb nits tropicals, per sobre de 20 ºC, i fins i tot per sobre de 25 ºC, a la meitat sud-oriental peninsular, especialment al terç sud-est, i a les Balears.

L'AEMET ha advertit que en aquests moments no és possible establir amb certesa la fi d'aquest episodi d'onada de calor, tot i que ha avançat que podria ser dijous.

L'escenari més probable indica una tendència que continuïn els descensos tèrmics a partir de dimecres, tot i que encara durant uns quants dies més, les temperatures estaran per sobre dels valors habituals a zones de la meitat sud peninsular i Balears, ha precisat.

Pel que fa a les Canàries, ha subratllat que és probable que la massa d'aire sahariana afecti també l'arxipèlag aquest dilluns i dimarts, pujant les temperatures de forma progressiva, donant lloc a un episodi de temperatures altes, malgrat que encara és aviat per determinar si conforma o no una onada de calor.