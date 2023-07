Catalunya press infidelitat

Les infidelitats són el pa de cada dia en múltiples relacions. No ajuda que programes de televisió com La Isla de las Tentaciones, entre molts altres, normalitzi amb tanta facilitat una ruptura total de confiança i lleialtat entre les parelles.

L'aplicació de cites Ashley Madison va fer un estudi per determinar el nivell d'infidelitat entre els espanyols i Catalunya es va endur el palmell en tenir diverses ciutats al capdamunt del rànquing.

Serà el sol? Serà el bon temps? Qui sap, però la qüestió és que Catalunya és la comunitat autònoma amb més índex d'infidelitat al país.



L'aplicació Ashley Madison ha revelat com els habitants de tres ciutats catalanes han aconseguit ocupar el podi dels infidels per primer cop. Per obtenir aquests resultats, l'estudi realitzat pel lloc web de cites va avaluar el nombre de registres a la plataforma en relació amb la població registrada al cens municipal, llançant així el seu rànquing anual coincidint amb l'arribada de l'estiu.

Els resultats han estat sorprenents. De les tres ciutats, la que seria més lògica que ocupés la primera posició seria Barcelona, ja que és la que té més habitants. No obstant això, es troba al tercer lloc.

En segon lloc, el municipi que més infidelitats comet és Girona, mentre que el palmell se l'emporta Manresa.

Aquest és el rànquing complet de les ciutats més infidels dEspanya: