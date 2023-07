Fotografia de l'actuació @Endesa

Endesa ha finalitzat recentment les tasques de substitució d'un total de 14 suports d'una línia de mitjana tensió de 23 quilòmetres de circuit . Aquests treballs, que han suposat per a la Companyia una inversió de 20.000 euros , han requerit l'ús d'un helicòpter atesa la dificultat d'accedir a alguns dels punts per mitjans terrestres a causa de l'orografia del terreny de les muntanyes de Prades . Aquesta intervenció suposa una millora de la qualitat del servei per a un total de 5 municipis repartits entre les comarques de l' Alt Camp (Valls, Riba, Mont-ral i Picamoixons) i la Conca de Barberà (Montblanc).



L'actuació s'emmarca en les tasques regulars de manteniment preventiu que la Companyia fa a totes les línies de distribució elèctrica al territori. Així, en una de les inspeccions periòdiques, es van detectar un total de 14 suports de fusta que, a causa de les inclemències del clima, requerien ser substituïdes per unes de noves de les mateixes característiques. L'espai on s'han fet aquests canvis de suports quedaria acotat en un triangle imaginari entre el municipi de la Riba, i els nuclis de Rojales i el Pinetell.



Amb aquest tipus d'actuacions, des de la Companyia es vetlla per mantenir les instal·lacions i la infraestructura elèctrica en les millors condicions per poder continuar oferint un servei de qualitat a tots els clients. Recordeu que el mes de setembre passat, Endesa va presentar el seu Pla d'inversions 2023-2025, que contemplava per a la demarcació de Tarragona una inversió de 156 milions d'euros.