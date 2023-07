Foto: Movistar

Movistar ha reforçat i ampliat la cobertura 5G aquest estiu a 82 municipis turístics de tota Catalunya, tant en zones costaneres com d’interior amb gran afluència de visitants en dates estivals.

Catalunya és un dels territoris on Movistar ha desplegat més emplaçaments per tal de donar resposta a les necessitats de connectivitat a l’estiu. Aquestes instal·lacions de reforç estival romandran als municipis un cop acabada la temporada d’estiu.

En concret, aquests reforços del servicio 5G de Movistar s’han fet a 26 municipis de Barcelona, 26 de Girona, 9 de Lleida i 21 de Tarragona. Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, Camprodon, Pals, Naut Aran, Esterri d’Àneu, Altafulla o Torredembarra són alguns d’aquests muncipis.

Com a novetat, aquest any Movistar instal·larà tres unitats temporals que atendran les necessitats de connectivitat en punts de Catalunya on hi ha un gran increment de la demanda en moments específics, com poden ser festivals de música o llocs de càmping amb gran ocupació a l’estiu que baixa de forma considerable la resta de l’any. Aquestes unitats temporals estaran situades a Cubelles (Barcelona), i al Càmping St. Martí i al Càmping Escala, ambdós a L’Escala (Girona).

Aquest any Movistar ha desplegat el pla d’estiu tant en 700 MHz com en 3.500 MHz, dues bandes complementàries, ja que la primera és especialment útil per a la cobertura d’interiors, com els habitatges, mentre que la de 3.500 permet incrementar la velocitat en zones més extenses.

Amb aquest desplegament d’estiu, en el qual Movistar treballa amb diversos mesos d’antelació, la companyia segueix avançant en cobertura 5G, que ja arriba a més del 85% de la població a Espanya amb la instal·lació de nodes que cobreixen 40 milions d’habitants i més de 2.000 municipis del país. D’aquest avenç cal destacar el valor de la col·laboració publicoprivada per a impulsar la connectivitat a tots els racons del territori.

Pel que resta d’any, Movistar seguirà ampliant i reforçant la cobertura per a arribar al màxim de població de tot el territori. En aquest sentit, l’operadora, líder a Europa en fibra, considera fonamental la combinació de la fibra amb el 5G per a oferir la millor connectivitat als usuaris.