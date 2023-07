A més, fenòmens costaners podrien posar en risc algunes àrees. | @EP

Calor, vent i onades activaran aquest dissabte els avisos a 8 CC.AA en una jornada marcada per temperatures significativament altes al terç oriental peninsular, Balears i litorals de Màlaga, però amb descensos notables a l'interior de les Canàries que serà fins i tot extraordinari al centre peninsular, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) que també avisa d'intervals de vent fort al Cantàbric, Estret, Empordà i, especialment, a les Canàries, també amb cops molt forts.

En concret, les altes temperatures activaran els avisos a Granada, Almeria, Màlaga, Aragó, Mallorca, Menorca, Albacete, Girona, Lleida, Múrcia, València i Gran Canària. Els fenòmens costaners posaran en risc Girona, Gran Canària, La Palma, La Gomera, El Hierro i Tenerife. Aquestes cinc darreres també estaran en risc per vent.

Aquest dissabte, a gran part del país, predominaran cels poc ennuvolats, sense precipitacions. Tot i això, pel pas d'un front atlàntic, s'esperen cels ennuvolats i pluges, en general febles, a Galícia i àrea cantàbrica. Al llarg del dia tendiran a desplaçar-se d'oest a aquest, remetent a litorals, amb xàfecs a l'interior i afectant el Pirineu, alhora que s'obriran cada cop més clars a Galícia.

Es preveuen intervals de núvols baixos matinals a altres zones de l'oest i nord-oest peninsular, així com a litorals mediterranis. També s'esperen intervals de núvols mitjans i alts al sud-est i les Balears, així com intervals dispersos de núvols d'evolució en zones d'interior dels terços nord i est, sense descartar algun ruixat aïllat o tempesta seca ocasional a zones de l'est.

A les Canàries, hi haurà núvols baixos al nord de les illes sense que es descarti alguna pluja feble a la segona meitat del dia.

A més, és probable que hi hagi boires o bancs de boira matinals a l'interior nord-oest i est i, després, a muntanya de l'extrem nord i no es descarten calimes altes al sud-est peninsular, Melilla i Balears.

Les temperatures mínimes aniran en descens a l'interior del terç nord, que serà notable a les Canàries mentre que les màximes patiran un augment a l'àrea mediterrània. Per exemple, se superaran els 34-36 graus (ºC) a l'interior de la meitat sud-est peninsular i les mínimes no baixaran de 24-26ºC a litorals mediterranis. Per contra, les màximes baixaran a la resta, que serà notable a l'interior de les Canàries i fins i tot extraordinari al centre nord peninsular.

Els vents seran alisis a Canàries amb intervals de fort i ratxes molt forts, vents de component oest a la Península amb intervals de fort al Cantàbric i Estret, exceptuant el Llevant i nord-est, on seran de components sud i est, així com a Balears, rolant a nord-oest a l'Ebre i, amb intervals de fort, a Empordà.