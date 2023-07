Foto: Ajuntament Vansa i Fórnols

El despoblament de les zones rurals és un fenomen comú en les darreres dècades i està provocant que una gran quantitat de pobles busquin fórmules de repoblar el municipi per evitar-ne la desaparició. L'Ajuntament de Vansa i Fórnols té uns 170 habitants i recentment ha publicat certes condicions favorables per al lloguer de set apartaments de protecció oficial.

A més, s'oferiran dos habitatges més a persones interessades a traslladar-se al municipi, sense necessitat d'estar registrats a la llista de sol·licitants d'habitatges oficials.

Els apartaments estan al poble de Cornellana, en un edifici conegut com “L'Hortal”. Aquests pisos consten de dues habitacions, cuina-menjador, un bany, un traster i una plaça daparcament, i encara estan per estrenar. El millor de tot és el preu: 290 euros al mes sense comptar les despeses de subministrament.

L'edifici, originalment propietat de la Sareb, va ser adquirit per l'Ajuntament mitjançant un sistema de crèdit proporcionat per l'Institut Català de Finances, amb la condició que es converteixi en pisos de protecció oficial.

Per poder optar a set dels nou apartaments disponibles, cal estar registrat al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial. En el cas d'aquests set apartaments, els sol·licitants no poden ésser propietaris d'un habitatge. A més, és requisit fonamental que els candidats vulguin residir permanentment al poble durant tot l'any.

L´Ajuntament donarà prioritat a les famílies que tinguin la possibilitat de portar nens al poble, amb l´objectiu de revitalitzar l´escola local ubicada a Tuixent, a una distància d´aproximadament cinc quilòmetres dels habitatges. Els nens poden utilitzar el servei de transport escolar per arribar a lescola. A més, el municipi compta amb una guarderia. Actualment, hi ha 16 nens matriculats per al curs vinent, i l'arribada de més nens seria beneficiós per enfortir el centre educatiu.

Tot i això, no només les famílies poden optar a aquests habitatges, ja que per assignar els set pisos que requereixen la inscripció en el registre de demandants d'habitatge protegit, se seguiran els criteris oficials establerts per l' Agència Catalana d'Habitatge . Segons explica l'ajuntament, el més important és que aquells que arribin a Vansa i Fórnols estiguin decidits a portar una vida rural a un petit nucli de població, amb tots els avantatges i inconvenients que comporta viure envoltat de natura i en una zona d'alta muntanya.