Calor / @EP

Les províncies de Girona, Lleida i una quinzena més estaran alerta aquest dijous per temperatures altes, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Tot i això, les temperatures diürnes i nocturnes baixaran.

Així, hi haurà avisos a set CC.AA per calor, tempestes i onatges, en una jornada marcada per temperatures significativament altes al medi Ebre, Empordà (Girona), Andalusia, Múrcia, Comunitat Valenciana, sud-est de Castella-la Manxa i Mallorca, sense que es descartin tempestes al sud-est amb cops molt forts.

També aquest dijous estaran en alerta, encara que de color groc (risc), les províncies d'Almeria, Còrdova, Granada, Jaén, Sevilla, Osca, Terol, Saragossa, Mallorca, Albacete, Conca, Alacant i València, per valors que superaran els 35ºC però no arribaran als 40 ºC.

D'altra banda, la jornada estarà marcada per l'alerta groga per tempestes a Almeria, Albacete, Alacant i Múrcia, que podran anar acompanyades de fortes ratxes de vent. A més, a Gran Canària i Tenerife s'activarà l'avís groc per onatge.

Aquest dijous, l'AEMET preveu que a gran part del país predominin els cels poc ennuvolats, sense precipitacions. Tot i això, a Galícia i àrea cantàbrica estarà ennuvolat, amb probabilitat de pluges febles. També s'esperen alguns intervals ennuvolats al nord de Castella i Lleó, Navarra i la Rioja.

Al terç sud peninsular ia les Balears es donaran intervals de núvols mitjans i alts, i durant la tarda també es formaran núvols d'evolució a les serres bètiques, est de l'altiplà Sud, Ibèrica oriental i Pirineus, amb baixa probabilitat de ruixats acompanyats de tempestes, que podrien ser una mica més intenses al sud-est.

A les Canàries, s'esperen cels poc ennuvolats excepte intervals de núvols baixos al nord de les illes i alguns núvols d'evolució a l'interior de les illes muntanyenques, sense descartar aquí algun xàfec aïllat.

En relació amb les temperatures diürnes, els valors ascendiran lleugerament a l'àrea cantàbrica i se superaran els 35 graus al terç sud peninsular, inclòs el litoral de la província de Màlaga, mig Ebre i interior de Mallorca. No obstant això, a la resta de la Península i als arxipèlags baixaran.

Predominen els descensos de les temperatures nocturnes, amb nits equatorials en què les temperatures no baixaran de 25 graus al litoral sud i sud-est mediterrani, Guadalquivir i en punts de les Balears.

Finalment, els vents seran de component nord al terç nord peninsular, i de component oest a la resta de la Península, excepte a zones de Catalunya i de Llevant, on bufaran de l'est i sud-est. Del nord-est a les Balears i, amb intervals forts, a les Canàries.