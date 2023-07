Guillermo Pelegrín / ONCE

Després de la primera prova de la Copa d'Espanya celebrada el passat 8 de juliol a Getafe (Madrid), els escaladors cecs tornen al rocòdrom, aquesta vegada a l’IndoorWall Vilanova i La Geltrú, que acull aquest dissabte la segona prova de la competició.

Com en la prova anterior, en la categoria B1 (cec total) participarà Javier Aguilar, i en la categoria B2 Guillermo Pelegrín i Raúl Simón. Pelegrín va acabar per davant de Simón per 5 preses, quedant els resultats definitius en 18+ (preses) per part de Guillermo Pelegrín davant les 12+ aconseguides per Raúl Simón.

Pel que fa a la competició femenina, en la categoria B2 estarà Estefanía Gallegos de la Federació Andalusa d'Esports de Muntanya, Escalada i Senderisme (FADMES) i, en la categoria B3, la condecorada judoka paralímpica Marta Arce.

La Copa d'Espanya 2023 compte, en total, amb tres proves que es disputen els mesos de juliol i novembre. Getafe va acollir la primera trobada que va marcar el tret de sortida a la competició, on també tindrà lloc la tercera prova entre el 3 i el 5 de novembre.