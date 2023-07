Piscina / @EP

L' Ajuntament de Calafell (Tarragona) ha posat en marxa un dispositiu de vigilància aèria amb drones per controlar, amb dos vols al dia, que no s'omplin les piscines particulars, ha informat aquest dimecres.

Segons el comunicat, "es compararan les imatges per comprovar si hi ha hagut canvis", una solució per al control que demana la Generalitat dins de les mesures excepcionals contra la sequera, en el marc del Pla especial del Govern.

El regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos, ha explicat que Calafell és un dels municipis de Tarragona amb "un dels consums d'aigua més grans que hi ha" i amb més piscines per habitant: unes 2.500 particulars.

Marcos ha afirmat que els consums d'aigua ja mostren qui incompleix la normativa, però els drones són "un sistema molt més ràpid i eficaç" i, en cas d'incompliment, els veïns assumiran una sanció.

Fonts de l'Ajuntament han informat que les sancions seran de “750 a 1.500 euros”, segons la gravetat, i que les multes es poden acumular.

ALERTA AL BAIX PENEDÈS

El semàfor indicador de sequera del Govern estableix 4 indicadors segons la incidència a cada territori --normalitat, prealerta, alerta, excepcionalitat i emergència-- i Calafell està en alerta.

El regidor ha destacat que de moment la situació al municipi no és preocupant i que la crisi de la sequera "és general i només se superarà acostant tots els municipis".