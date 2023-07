Matadepera / Wikipedia Commons

Matadepera , Castellolí i Sant Cugat del Vallès (Barcelona) han registrat l'índex socioeconòmic territorial (IST) més alt de Catalunya entre els municipis catalans de més de 500 habitants -131,8; 125,8 i 124,9 respectivament, segons ha informat en un comunicat l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Les dades, de l'any 2020, mostren que a l'altre extrem, com a municipis de més de 500 habitants amb menor IST, hi ha Seròs --65,1--, Barbens (Lleida) --57,1-- i Salt ( Girona) --62,0--.

L'Idescat ha assegurat que, dels 37 municipis amb IST alt --que supera en "més de 20 punts percentuals la mitjana catalana"--, 12 es troben a l'àmbit metropolità; 10 a les comarques centrals, i sis a l'Alt Pirineu i Aran (Lleida).

D'altra banda, dels 31 que tenen un IST baix --20 punts o "més per sota de la mitjana"--, 16 són a Ponent (Lleida) i nou a comarques centrals.

Segons l'informe, el grup més nombrós de municipis és el que es troba al nivell mitjà alt, format per 527 municipis de "forta presència a tot Catalunya", excepte a Terres de l'Ebre (Tarragona), i 352 municipis que tenen un IST baix, entre els quals la majoria estan recollits en aquest grup.

COMPONENTS DE L'IST

L'IST reflecteix la informació en sis indicadors: població ocupada de 20 a 64 anys , treballadors de baixa qualificació, població de 20 anys o més amb estudis baixos, població jove sense estudis post obligatoris, estrangers de països de renda baixa o mitjana i renda mitjana per persona.

La renda mitjana per persona, de 14.152 euros al conjunt de Catalunya, situa Matadepera (22.806 euros) i Sant Just Desvern (Barcelona) (21.511 euros com a municipis amb el valor més alt, i Salt (9.468 euros) i Lloret de Mar ( Girona) (9.758 euros) com els que tenen el valor menor.

BARRIS DE BARCELONA



A Barcelona, 11 dels 73 barris tenen un IST 20 punts més baix que el de la mitjana catalana: Ciutat Meridiana, Besòs i Maresme, Trinitat Vella, la Marina del Prat Vermell i Vallbona.

A l'altre extrem, nou barris compten amb un IST que supera la mitjana, en més de 20 punts, on hi ha les Tres Torres, Sant Gervasi-Galvany, Pedralbes, Sant Gervasi-la Bonanova i Sarrià.