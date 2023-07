Camí de Ronda a Calella de Palafrugell

Un cotxe s'ha quedat atrapat al Camí de Ronda que va des de Calella de Palafrugell a Llafranc , a la província de Girona.

Segons ha publicat El Diari de Girona , el cotxe s'ha quedat encallat a la via que uneix les dues localitats marítimes, sorprenent les persones que han anat a fer una passejada a primera hora del matí.

Es tracta d'una via no apta per a vehicles, i per això una patrulla de la Policia Local de Palafrugell ha acudit al lloc dels fets per saber què ha passat.