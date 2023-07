El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat l'home a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i la dona a l'Hospital de Bellvitge de Barcelona, i han atès una tercera persona, que ha rebut l'alta in situ.

Fins al lloc han traslladat sis unitats terrestres, un helicòpter medicalitzat, un comandament i l'equip de psicòlegs. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 5.49 hores i al lloc han acudit 10 dotacions, que han tret els ferits de la vivenda i han extingit el foc, que ha afectat la cuina i el menjador.

Els veïns no han patit danys, la resta d'habitatges estan "en perfectes condicions" i no hi ha danys estructurals al bloc, de quatre plantes més àtic i vuit pisos a cada nivell.