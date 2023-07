Foto: Festival Arts d'Estiu

El Festival d'Estiu d'Estiu de Pineda de Mar (Barcelona) ha cancel·lat l'edició d'enguany a una setmana del seu inici després que la Conselleria de Territori de la Generalitat hagi denegat la sol·licitud per celebrar-ho a la platja dels Pins.

Segons ha informat en un comunicat la promotora The Project, que organitza el festival, els concerts de Carlos Rivera, Rozalem, Sopa de Cabra i els Amics de les Arts i The Tyets han canviat de recinte i s'han traslladat al Festival de la Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols (Girona).

La promotora ha assegurat que des de l'organització i l'Ajuntament "s'ha treballat intensament i s'ha redibuixat el festival amb una proposta de mínims per atendre totes les peticions i els requeriments", limitant el nombre de concerts, la sonometria i el tancament del recinte a les 12 de la nit.

Ha assenyalat que el festival fa tres anys que es celebra al mateix espai: "Ara, a menys de deu dies de l'inici dels espectacles i sense capacitat de maniobra, no tenim cap altra alternativa que suspendre definitivament el festival", ha subratllat, assenyalant que el import de les entrades de les actuacions cancel·lades es tornarà íntegrament els propers dies amb el mateix sistema des del qual van ser adquirides.

QUEIXES VEÏNALS

Fonts de la Conselleria de Territori de la Generalitat han assegurat a Europa Press que el festival no ha rebut autorització per celebrar-se "amb les condicions en què havia estat sol·licitat" a la platja de Pineda de Mar, i ha remarcat que esdeveniments com a concerts a les platges només es poden autoritzar si no es poden celebrar a una altra ubicació.

El departament ha assegurat que ha rebut 52 queixes i al·legacions de veïns per soroll excessiu i molèsties durant el tràmit d'audiència, i que diversos informes de la Conselleria d'Acció Climàtica assenyalen la possible presència d'espècies animals protegides i la "insuficiència de l'informe acústic presentat" .

Segons Territorio, el promotor no va atendre la petició d'elaborar un nou informe acústic fins després d'haver resolt l'expedient, presentant-lo fora de termini, i Acció Climàtica va considerar que "no conté mesures correctores de l'impacte".

Tot i aquest informe desfavorable, el departament ha assegurat que es va dirigir el divendres 21 de juliol a l'Ajuntament oferint-li la possibilitat que en el termini de cinc dies presentés les mesures correctores o al·legacions oportunes, termini que expirava aquest divendres, però que aquest dimecres s'ha anunciat la cancel·lació a la seva web sense que al departament li consti una comunicació oficial.

El departament també ha adduït una resolució del Síndic de Greuges que demanava buscar un nou emplaçament al festival i "l'excés d'ocupació excessivament perllongat" de les platges per a la celebració de concerts.