El cos d'emergències va rebre l'avís i va desplegar quinze dotacions per controlar la situació. EP

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dissabte en un incendi a l'interior d'una nau a la carretera de Santa Creu de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

En una piulada han informat que han rebut l'avís cap a les 15.02 hores, i que s'han desplaçat 15 dotacions del cos d'emergències.

Els Bombers de la Generalitat no han hagut d'evacuar ningú, ja que no la nau no estava en funcionament.