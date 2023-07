@EP

Segons les dades registrades per Aena , els quatre llocs de procedència més comuns per als passatgers que van arribar a l'aeroport de Reus durant el mes de juny passat van ser Dublín, Manchester, Londres i Birmingham , amb 23.901, 18.730, 14.260 i 12.275 passatgers, respectivament.

Pel que fa a les rutes noves d'aquest any, les procedents de París i Weeze van tenir 2.808 i 2.367 passatgers respectivament aquest mateix juny.

Xavier Guardià, el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), va expressar que “l'aeroport, sens dubte, ens porta una gran quantitat de turistes, i el mercat més important i al que estem acostumats des de sempre ha estat el d'origen britànic”.

Aquest aeroport serveix com a enllaç per a la Costa Daurada. "Si parlem de la Costa Daurada, rondem les 20 milions de pernoctacions i els cinc milions de visitants; i el positiu que té l'aeroport de Reus, com una altra infraestructura d'aquestes característiques, és que elimina cotxes del carrer; de manera que et porta més turistes, evita el col·lapse a la carretera i s'ocupen menys places de pàrquing, hi ha més espai”, explicava Guardià.

Per la seva banda, Magdaleno Pareja , president dels hotels de Reus a l'Associació d'Empresaris de l'Hostaleria de la província de Tarragona (AEHT) i director de l'Hotel Reus Park, declara que generalment no reben gaires turistes francesos. Tot i que hi pot haver alguns visitants d'aquesta procedència, no és un fet destacable, i si vénen, solen fer-ho amb cotxe.

Pareja assenyala que a Reus, aproximadament el 85% dels turistes són de proximitat, provinents de llocs com València o Saragossa, i solen quedar-se una o dues nits. D'altra banda, els que arriben amb avió a l'aeroport generalment es dirigeixen directament a la costa.