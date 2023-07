L'alcalde de la Seu d'Urgell (Lleida), Joan Barrera , ha advertit a Andorra que la ciutat "no es pot permetre una arribada massiva" de persones procedents del Principat perquè, segons ell, trencarien la dinàmica de creixement tranquil i sostenible que han tingut fins ara, ha dit.

L'alcalde de la Seu d'Urgell (Lleida) Joan Barrera - AJUNTAMENT DE LA SEU D'URGELL

Així ho ha manifestat en una declaració institucional sense preguntes que ha llegit aquest dilluns per respondre, com ha dit a l'inici de la seva intervenció, a les declaracions que han fet les darreres setmanes diferents representants del Govern andorrà.

El 25 de juliol, en una entrevista al Diari d'Andorra, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, apuntava que no tenen "prou habitatges" per a tota la mà d'obra que arriba al país i els emplaçava a buscar casa fora del Principat.

Posteriorment, el cap del Govern andorrà, Xavier Espot, també ha assenyalat que, si pel creixement de l'economia havien d'arribar més treballadors estrangers, s'haurien d'"instal·lar a les zones frontereres".

Per a Barrera, La Seu d'Urgell "sempre" ha mantingut llaços d'amistat i col·laboració amb Andorra, una relació que considera que ha donat uns fruits que han permès el desenvolupament comú durant les darreres dècades.

Tot i això, ha admès que les declaracions d'Espot i Marsol han generat "preocupació", després d'assenyalar que els equipaments municipals educatius, sanitaris i socials estan dimensionats per a la població existent.

"No podem crear desequilibris" que no vagin d'acord amb la realitat de la ciutat, ha destacat l'alcalde, que ha defensat que la manera d'afrontar el futur comú és mitjançant el respecte, el diàleg i el reconeixement mutu.

ORGANISME PERMANENT



Així, s'ha mostrat partidari de treballar conjuntament per fer possible la creació d'un organisme permanent per intensificar, segons les paraules, les relacions entre Andorra, la Seu i l'àrea d'influència veïna en àmbits d'interès com la sanitat, l'educació, la indústria o el comerç.

L'alcalde també ha avançat que s'està treballant amb tots els grups polítics del consistori per “consensuar” un document conjunt sobre el mateix tema.