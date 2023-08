El cantant Raphael ha anunciat la cancel·lació dels seus dos propers concerts al Festival Cova de Nerja (Màlaga) , el 4 d'agost, i el Festival Sons del Món de Roses (Girona) , el 7 d'agost, per un refredat que "arrossega des de la darrera setmana.

Foto d'arxiu del cantant Raphael

Així ho ha donat a conèixer l'artista en un comunicat publicat a les seves xarxes socials, unes cancel·lacions que es produeixen després de suspendre també el concert que tenia aquest cap de setmana passat al Tio Pepe Festival de Jerez de la Frontera (Cadis).

"Aquest matí he visitat el meu otori. Després de la seva exploració, el diagnòstic conclou en una inflamació de les vies respiratòries superiors causada pel refredat que arrossego des de l'última setmana", ha assenyalat l'artista.

Raphael ha lamentat "enormement" la decisió, però espera recuperar-se "molt aviat" per tornar als escenaris. "Espero retrobar-me amb tots vosaltres a partir dels següents concerts que segueixen al tour", ha afirmat.

La seva gira està prevista que continuï el proper 10 d'agost en un concert a Alacant, al qual seguirà dos dies després una actuació al SOM Festival (Castelló). El tour estiuenc us portarà durant el mes d'agost i setembre a Marbella, València, Alcalá de Henares, Sevilla, Granada i Mèrida.

La publicació de Raphael ha tingut impacte entre altres artistes, com Vanesa Martín , que li ha fet unes paraules d'afecte. "Molt ànim, mestre bell", ha comentat. A aquestes paraules també s'hi ha sumat Pastora Soler, que ha recordat que el més important és la “salut”. "T'esperem, mestre", ha assenyalat.

Finalment, Raphael tanca el comunicat agraint les "innombrables" mostres de suport que ha rebut durant aquests dies i ha afegit que els afectats per les cancel·lacions rebran un correu electrònic de l'organització amb més informació. "Us llegeixo a tots i us porto al cor. Us vull", ha conclòs.

El Festival Sons del Món de Roses (Girona) ha lamentat la situació, ha desitjat a Raphael una ràpida recuperació , i ha explicat que el retorn de les entrades s'efectuarà de forma automàtica en les properes 48 hores a la targeta que va fer la compra i les que ho van fer a la taquilla de la Ciutadella, hauran de dirigir-se a aquest punt de venda.